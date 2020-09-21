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    • 21.09.2020 18:55
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    Koronavirüs 21 Eylül kararı: mi? ,

    Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinede yeni kısıtlamalar , okulların açılması, doğu akdeniz, Libya ve TTB var. Kabine toplantısının akşam saatlerinde tamamlanması beklenirken toplantının süresine bağlı olarak değişmekle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşması bugün saat 19:00 ila 20:00 saatleri arasında yapılması bekleniyor. Peki , mi? oldu? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    takvim.com.tr
    İller arası seyahat kısıtlaması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi?

    Gözler bugün şu sıralarda devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan kabine kararlarına çevrilmiş durumda. Bilindiği gibi Koronavirüs vakaları ülkemizde son günlerde artış göstermişti. Özellikle de koranavirüs vaka sayısında adeta son aylarda patlama yaşanan Ankara ve hızlı yükseliş gösteren İstanbul ve İzmir için özel önlemlerin alınabileceği belirtiliyor. Alınan yasaklama kararlarının Türkiye geneli olması beklenmezken illere göre ve illerdeki vaka sayılarına göre karar verilmesi beklentisi ağırlık kazanmış durumda. Peki iller arası seyahat kısıtlaması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi? 65 yaş üstü yasakları ne oldu? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de


    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

    Saat 15.30'da başlayan toplantının 19.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek.

    YENİ YASAKLAR GELDİ Mİ?

    Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

    Bu açıklamalar, yeni kısıtlamaların geleceğinin habercisi olarak yorumlandı. Bugünkü kabine toplantısında, vaka artışının olduğu illerde sosyal hareketliliği azaltmak, virüs yayılımının önüne set çekmek için yeni tedbirlerin alınması gündeme gelecek. Bakan Koca'nın toplantıda, vaka artışı olan illeri açıklaması ve bu iller için yeni kısıtlama kararları alınması bekleniyor.

    Bakan Koca son açıklamasında, sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söylemişti. Gelecek yeni kısıtlamaların kalabalık yerlerle ilgili kısıtlamalar olması bekleniyor.

    OKULLARIN AÇILMASI

    Bugün okullar ana sınıfı ve birinci sınıflar için açılacak. Kabine toplantısında diğer sınıfların da okula başlaması , okullarda alınan önlemler, alınması gereken önlemler gündeme gelecek ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un sunum yapması bekleniyor.
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    Haberler Güncel Koronavirüs 21 Eylül kararı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi? İller arası seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü yasakları...
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