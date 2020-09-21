Gözler bugün şu sıralarda devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan kabine kararlarına çevrilmiş durumda. Bilindiği gibi Koronavirüs vakaları ülkemizde son günlerde artış göstermişti. Özellikle de koranavirüs vaka sayısında adeta son aylarda patlama yaşanan Ankara ve hızlı yükseliş gösteren İstanbul ve İzmir için özel önlemlerin alınabileceği belirtiliyor. Alınan yasaklama kararlarının Türkiye geneli olması beklenmezken illere göre ve illerdeki vaka sayılarına göre karar verilmesi beklentisi ağırlık kazanmış durumda. Peki iller arası seyahat kısıtlaması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi? 65 yaş üstü yasakları ne oldu? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de