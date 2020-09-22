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    • 22.09.2020 13:56
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    Son dakika: , Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü

    Son dakika haberine göre, , Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Akar tarafından, ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

    İHA
    Türkiye ile Libya arasında kritik temas

    , Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

    Millî Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

    LİBYA LİBYALILARINDIR
    Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden tarafından Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü
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