İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından dün öğle saatlerinde fark edilerek gözaltına alınmıştı. Kendisinin takip ettiği ileri sürülen kadın iddiaya göre olay nedeniyle şikayetçi olmadı.

Sezer T. isimli 30 yaşındaki genç adam, hakkında çıkan haberler nedeniyle bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. SABAH'a konuşan genç, "Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler.