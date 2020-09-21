Mesut Yılmaz sağlık durumu! Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Mesut Yılmaz son durum nedir?

Mesut Yılmaz sağlık durumu nedir? Mesut Yılmaz son durum merak ediliyor. Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal medyada ortaya atılan Mesut Yılmaz öldü iddialarının ardından gözler Mesut Yılmaz'ın son durumuna çevrildi. Alınan bilgiye göre, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altında tutulan Mesut Yılmaz'ı hastanede ziyaret eden, Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz'ın aile dostu Abdurrahim Albayrak, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapmıştı.
MESUT YILMAZ SON DURUM NEDİR?
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumunun kötüye gittiği ve hayatını kaybettiği iddiaları, Yılmaz ailesine yakınlığı ile bilinen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı.
Berna Yılmaz, Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri CNN Türk'ten Ceylan Sever'e anlattı. Hastane odasında tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda olmadığını söyleyen Yılmaz, dün çıkan hayatını kaybettiğine dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını, özellikle sağlığıyla, tedavisiyle ilgili Mesut Yılmaz'ın yakından ilgilendiklerini belirtti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Yılmaz Ailesi'ni arayarak sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
Koronavirüsle mücadele edildiğini belirterek özellikle izole olduğunu ve Mesut Yılmaz'a refakat ettiğini belirtti. Berna Yılmaz bu sebepten kimseyle temas kurmadığını, şu an için kameraların karşısına geçip her hangi bir açıklama yapmayacağı söyledi.
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil olduğunu da aktaran Berna Yılmaz, eğer herhangi herhangi bir durum olursa hastane yönetiminden bir açıklama geleceğini belirtti.
MESUT YILMAZ KİMDİR?
1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur.
1995 Türkiye genel seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir.
1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimlerinde meclise giremeyince istifa etmiştir.2007 Türkiye genel seçimlerinde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir.
15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.
Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir.