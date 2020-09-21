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    • 21.09.2020 11:58
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    'da operasyonu

    'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 67 kilo 500 gram skunk, 48 kök Hint keneviri ve kenevir üretiminde kullanılan çok miktarda gübre ve ilaç ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    AA
    İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon

    'da düzenlenen operasyonda, 67 kilo 500 gram skunk ve 48 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Beylikdüzü'nde bina içerisinde oluşturdukları seralarda ürettikleri yüklü miktarda yu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 18 Eylül'de Beylikdüzü ve Sancaktepe'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

    Adresler ve arabada yapılan aramalarda, 67 kilo 500 gram skunk, 48 kök Hint keneviri ve kenevir üretiminde kullanılan çok miktarda gübre ve ilaç ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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