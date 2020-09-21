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    • 21.09.2020 12:14
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    Son dakika: ’de terör örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, ’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından / üyesi 3 kişi ve / soruşturması kapsamında 3 kişi olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA
    Terör örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı
    'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından / üyesi 3 kişi ve / soruşturması kapsamında 3 kişi olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında FETÖ/PDY terör örgütü olma suçundan yabancı uyruklu 3 şüpheli, PKK/YPG olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    FETÖ/PDY suçundan gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapılırken PKK/YPG terör örgütü üye olma suçundan gözaltına alınan şüphelilere deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.



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