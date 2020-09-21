3 cinayetten yıllardır aranıyordu! Suç makinesi özel harekat baskınıyla yakalandı

Adana'da 8 Mart 2014'te Samet Daoğlu, 27 Aralık 2017'de Serhat Aydemir ile 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin öldürülmesi, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" gibi birçok suçtan aranan İrfan Saygılı'nın (40), merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.