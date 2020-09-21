2018 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında; 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi.Bu tasnif sonrasında okullarda 3 bin 678 okul kolluk görevlisi, 22 bin 174 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş-çıkışını sağlamak üzere 5 bin 537 polis ekibi ile 3 bin 50 jandarma devriye personeli görevlendirildi. Bu önlemler sayesinde okullar çevresinde meydana gelen olaylar bir önceki dönemle kıyaslandığında yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık vb. olaylarda yüzde 11,3 oranında azalma sağlandı.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ülke genelinde tüm okullar ve çevresinde oluşturulan yaya devriyeler ve motorize ekipler ile park ve bahçeler, metruk binalar, özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları vb. yerler ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan, şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimler ve alınan tedbirler alındı. Tedbirler sonrasında okullar çevresinde meydana gelen olaylardaki azalma ile birlikte il/ilçe mülki amirleri başkanlığında oluşturulan komisyonların aldığı kararlar doğrultusunda okulların öncelik dereceleri yeniden değerlendirilip, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda; 1.446 okul kolluk görevlisi, 23 bin 12 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş-çıkışını sağlamak üzere 5 bin 406 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli görevlendirildi.

OKUL ÇEVRELERİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARDA YÜZDE 20,1 ORANINDA AZALMA SAĞLANDI

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde bir önceki dönemde okullar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerine devam edildi. Okullarda görevlendirilen sabit okul kolluk görevlisi personel sayısında bir önceki eğitim-öğretim dönemine göre azalma olmasına rağmen yapılan uygulamalar, yaya devriyeler ve motorize ekipler ile alınan tedbirler neticesinde; 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, bir önceki eğitim-öğretim yılının ilk dönemiyle kıyaslandığında, okullar çevresinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık vb. olaylarda yüzde 20,1 oranında azalma sağlandı.

2020'DE 33 BİN 737 OKUL ÇEVRESİ İLE 102 BİN 124 OKUL SERVİS ARACI DENETLENDİ

Ayrıca 2020 yılında; Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamasında 33 bin 737 okul çevresi ile 102 bin 124 okul servis aracı kontrol edildi.

2020-2021 yılı eğitim-öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşülerek yüz yüze eğitime başlayan okullarda; 1.352 "okul kolluk görevlisi", 23 bin 6 "güvenli eğitim koordinasyon görevlisi" ve okul giriş-çıkışını sağlamak üzere 8 bin 495 "ekip" planlandı. Yüz yüze eğitim yapılan okullarda görevlendirmeler yapıldı. Daha sonraki zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bu görevlendirmelere devam edilecek.