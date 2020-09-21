Normalleşmeyle birlikte insanların yeniden işine gücüne; dükkanına, mağazasına geri dönmesi, alışverişini yapması ama bunu yaparken de dikkatli ve tedbirli olarak salgına izin vermemesi amaçlanmıştı. Ama maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Şimdi sanıyorum kamu yönetimi tekrar bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum.