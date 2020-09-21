Koronavirüs vaka sayılarının Eylül ayında artışa geçmesiyle birlikte yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşlara dair önemli bir detayı duyurdu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü seyahat ulaşım saatleri nelerdir?
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir." açıklamasında bulundu.
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT ULAŞIM SAATLERİ NELERDİR?
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri'nden henüz bir ulaşım saati kararı açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Kamu yönetimi tekrar bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Tevfik Özlü'nün önemli açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"İYİ BİR NOKTADA DEĞİLİZ"
Vaka sayımız maalesef artıyor. Kaybettiğimiz yurttaşların sayısı arttı. Günde 60'ın üzerinde kayıp vermeye başladık. Ağır hasta sayımız artıyor, bu da üzücü. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde iyi bir noktada olmadığımızı görüyoruz.
"BUGÜN KABİNEDEN BAZI KISITLAMALAR ÇIKABİLİR"
Günlük vaka sayımızdaki günü birlik oynamalar değil, genel olarak tabloya baktığımızda dikkatimizi çeken bunlar. Ondan dolayıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işi sıkı tutmamız gerekiyor şeklinde bir ifadede bulundu.
Normalleşmeyle birlikte insanların yeniden işine gücüne; dükkanına, mağazasına geri dönmesi, alışverişini yapması ama bunu yaparken de dikkatli ve tedbirli olarak salgına izin vermemesi amaçlanmıştı. Ama maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Şimdi sanıyorum kamu yönetimi tekrar bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum.