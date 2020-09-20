Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 266 BİN 117 OLDU

Tabloya göre son 24 saatte 95 bin 321 test yapıldı, 1519 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybederken 1116 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, toplam hasta sayısı 302 bin 867, toplam vefat sayısı 7 bin 506, hastalarda zatürre oranı yüzde 7.0, ağır hasta sayısı 1456, toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117 oldu.

"ARTIŞ HIZI YAVAŞLAMIŞ OLSA DA..."

Koca açıklamasında, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir. " ifadelerine yer verdi