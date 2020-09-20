Lise ve ortaokul öğrencilerinin ne zaman okula başlayacağı merak konusu oldu. Lise ve ortaokul için yarın okullar açılacak mı? 31 Ağustos'ta okullar uzaktan eğitim ile açıldı. MEB açıklamasında yüz yüze eğitimlerin 21 Eylül 2020 günü başlayacağını duyurmuştu. 21 Eylül 'e saatler kala vatandaşlar, liselerin ve ortaokulların açılıp açılmayacağını , 9. 10. 11 ve 12. sınıfların okullarda yüz yüze eğitim görüp görmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, lise ve ortaokullar ne zaman açılacak? Yarın anaokulları (okul öncesi) ve 1. sınıf öğrencileri için okullar açılacak. Öğrenciler İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yaparken ikinci haftadan itibaren ise saat 09.30'da derse başlayacaklar. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Okul öncesi ve 1. sınıflarda 'yüz yüze eğitim' uygulamasına ilişkin detaylar belirlendi. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda '1 gün yüz yüze eğitim' şeklinde yapılacak.
OKULLAR HANGİ SINIFLARA AÇILIYOR?
Yarın anaokulları (okul öncesi) ve 1. sınıf öğrencileri için okullar açılacak. Öğrenciler İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yaparken ikinci haftadan itibaren ise saat 09.30'da derse başlayacaklar.
LİSE VE ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Lise ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Bakanlık tarafından açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMALARI
"Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."
ÜÇ HAFTANIN SONUNDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.
ANA SINIFI VE 1. SINIFLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ
MEB tarafından 81 şehre gönderilen resmi yazıda 21 ile 25 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi yapılacağına yer verildi. Uyum eğitiminin sona ermesinin ardından diğer sınıflar için de eğitimlerin başlatılması planlanacak. Bakan Selçuk, " 21 Eylül'de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız." dedi.
Bakan Selçuk 'un açıklamasına baktığımızda 21 Eylül 'de ana sınıflar ile 1. sınıflar okula gidecek.