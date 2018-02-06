;
Yol Durumu
  1. 'Uyğun' iş arıyor
  2. Külliye'de güvenlik zirvesi

Kılıçdaroğlu'ndan skandal gafı

Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında skandal bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu terör örgütü hakkında; "Ne terörü ya?" şeklinde sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlundan skandal PKK gafı

Genel Başkanı , CHP Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında skandal bir gafa imza attı.

Terör örgütü hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'nun ağzından bu sırada 'dan bahsederken; "Ne terörü ya? PKK'nın terör örgütü olmadığını..." şeklinde sözler döküldü. Daha önce 'nin yanında saf tutan, PKK'lı teröristlerin SİHA'lar ile vurulmasına tepki gösteren Sezgin Tanrıkulu'nu savunan Kılıçdaroğlu'nun ağzından dökülen bu sözler "Kişinin fikri neyse, zikri de odur" atasözünü akıllara getirdi.

Etiketler: , , ,
  • 06 Şubat 2018, Salı 15:45
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
MUSTAFA O... MUSTAFA O...

Geçen gün belediyemizin sitesine neden mehter takımınızı çıkarıp afrin kahramanlarınıza destek olmuyorsunuz diye yazdım ertesi sabah mehter takımı konser verdi..daha neye ihtiyaç var ki milletin..dualar ve marşlar bize yeter..chp bizden değildir bu böyle biline bakmayın yalanlarına maksat memleket karışsın..15 temmuzu tekraren yaşatacaklar bize bu kafayla gidersek

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2018 20:44
MUSTAFA O... MUSTAFA O...

Allah daha ne yapsın ne kadar yardım etsin bizlere sırrı öğrenmek için..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2018 20:25
ihpus ihpus

Arkadaşlarına terörist diyemez çünki hdpkk ile çok özel ittifak ilişkisi var.Bu zat sokakta nasıl dolaşacak merak ediyorum.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.02.2018 18:39
Nokta Nokta

Dervişin fikri neyse zikri de o dur.Yakındır sizde belanızı bulacaksınız Hdp liler gibi terörist chp.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.02.2018 16:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar