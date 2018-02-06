CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında skandal bir gafa imza attı.

Terör örgütü hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'nun ağzından bu sırada PKK'dan bahsederken; "Ne terörü ya? PKK'nın terör örgütü olmadığını..." şeklinde sözler döküldü. Daha önce PYD'nin yanında saf tutan, PKK'lı teröristlerin SİHA'lar ile vurulmasına tepki gösteren Sezgin Tanrıkulu'nu savunan Kılıçdaroğlu'nun ağzından dökülen bu sözler "Kişinin fikri neyse, zikri de odur" atasözünü akıllara getirdi.