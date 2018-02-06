CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında skandal bir gafa imza attı.
Terör örgütü hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'nun ağzından bu sırada PKK'dan bahsederken; "Ne terörü ya? PKK'nın terör örgütü olmadığını..." şeklinde sözler döküldü. Daha önce PYD'nin yanında saf tutan, PKK'lı teröristlerin SİHA'lar ile vurulmasına tepki gösteren Sezgin Tanrıkulu'nu savunan Kılıçdaroğlu'nun ağzından dökülen bu sözler "Kişinin fikri neyse, zikri de odur" atasözünü akıllara getirdi.
kalan karakter 1000
Geçen gün belediyemizin sitesine neden mehter takımınızı çıkarıp afrin kahramanlarınıza destek olmuyorsunuz diye yazdım ertesi sabah mehter takımı konser verdi..daha neye ihtiyaç var ki milletin..dualar ve marşlar bize yeter..chp bizden değildir bu böyle biline bakmayın yalanlarına maksat memleket karışsın..15 temmuzu tekraren yaşatacaklar bize bu kafayla gidersek
Allah daha ne yapsın ne kadar yardım etsin bizlere sırrı öğrenmek için..
Arkadaşlarına terörist diyemez çünki hdpkk ile çok özel ittifak ilişkisi var.Bu zat sokakta nasıl dolaşacak merak ediyorum.
Dervişin fikri neyse zikri de o dur.Yakındır sizde belanızı bulacaksınız Hdp liler gibi terörist chp.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.