Avrupa'da PKK'nın toplantılarına katılıp Türkiye'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacak olması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı! "Şu anda yurt dışından gelen turistler de terörist olacak. Efendim orada bilmem ne toplantılarına katılıyorlarmış. Onlar gelince biz onları yakalayacağız, karakola götüreceğiz. Elin adamından sana ne" diyerek bir kez daha terör yandaşlarına destek verdiğini gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da güncellenen seyahat uyarısında, "Alman hukukuna göre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı açıklamalar, Türkiye'de bazı kısıtlamaların konulmasına ve soruşturmaların başlatılmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı. Adeta "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısı yaptı.
- Güncel
- 11.03.2019
- Gazete
Kılıçdaroğlu teröristlere kol kanat gerdi
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Biz bu ülkeyi kolay kolay kazanmadık kolay da kimseye bırakmayız
hdpkkya sahip çıkan ,terörist cenazesinden çıkmayan her şeyi yapar
Kılıçdaroğlu hdp lilere babalık yapıyor yazık ya
15 temmuzda tanklara selam var YPG terör örgütü değil de PKK'ya kalkan ol kimin vekilisiniz siz Kemal bey
PKK militanı gibi Kilictaroglu.
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