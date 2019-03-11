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Kılıçdaroğlu teröristlere kol kanat gerdi

Sözcü Kem'Alman'
Avrupa'da 'nın toplantılarına katılıp 'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacak olması, Genel Başkanı 'nu kızdırdı! "Şu anda yurt dışından gelen turistler de terörist olacak. Efendim orada bilmem ne toplantılarına katılıyorlarmış. Onlar gelince biz onları yakalayacağız, karakola götüreceğiz. Elin adamından sana ne" diyerek bir kez daha terör yandaşlarına destek verdiğini gösterdi. Bakanlığı da güncellenen seyahat uyarısında, "Alman hukukuna göre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı açıklamalar, Türkiye'de bazı kısıtlamaların konulmasına ve soruşturmaların başlatılmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı. Adeta "Türkiye'ye gitmeyin" çağrısı yaptı.

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H&#252;seyin acar Hüseyin acar

Biz bu ülkeyi kolay kolay kazanmadık kolay da kimseye bırakmayız

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 19:41
yahya kılı&#231; yahya kılıç

hdpkkya sahip çıkan ,terörist cenazesinden çıkmayan her şeyi yapar

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 17:43
Recep Recep

Kılıçdaroğlu hdp lilere babalık yapıyor yazık ya

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 17:33
ismail metin ismail metin

15 temmuzda tanklara selam var YPG terör örgütü değil de PKK'ya kalkan ol kimin vekilisiniz siz Kemal bey

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hayır0
cevapla 11.03.2019 17:15
Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz

PKK militanı gibi Kilictaroglu.

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evet0
hayır0
cevapla 11.03.2019 16:58
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