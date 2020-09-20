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    • 20.09.2020 07:15
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    'li 'nin işçi kıyımına yargı 'dur' dedi!

    Yerel ler ile başa gelen ’li belediyelerde işçi kıyımı devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. ’nin CHP’li ’nde işine son verilen 10 işçi açtıkları işe iade davasını kazandı.

    Sabah
    CHP'nin işçi kıyımına yargı 'dur' dedi!

    31 Mart 2019 Mahalli İdareler lerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne () yönetimine geçen 'ye bağlı tarafından haksız yere işten çıkarılan işçiler, işe iade davasını kazandı.

    Enez Belediyesi'nde çalışırken işlerinden edilen Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmetİş Sendikası üyeleri için 8 Kasım 2019 tarihinde sendika tarafından Enez Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapılarak hukuk mücadelesine girişildi. 10 ayı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesi sonucunda Mahkemesi, dün üyelerin işlerine iade edilmesine hükmetti. Mahkeme tarafından verilen kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet "Bir yılı yakın süredir verdiğimiz hukuk mücadelemiz sonrası Enez Asliye Hukuk Mahkemesi üyelerimizin işe iadesine karar vermiştir. Bundan sonraki süreçte en büyük temennimiz üyelerimizin iş başı yaptırılması olacaktır" dedi.

    İŞÇİLERDE BÜYÜK SEVİNÇ
    Enez Belediyesi Hizmetİş Sendikası Temsilcisi Türker Korkmaz, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Birçok arkadaşımızın işine haksız ve hukuksuz şekilde son verilmişti. 10 arkadaşımız davayı kazandı. 1 arkadaşımızın ise davası hala sürüyor ve Kasım ayında sonuçlanmasını bekliyoruz" diyerek yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

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