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    • 15.09.2020 14:03
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    'nun işten çıkardığı işçiler 'nin kapısına dayandı!

    lerde halkın gözünü adeta boyayan , verdiği vaatlerin hiçbirisini yerine getirmedi. 'nun göreve geldiği süreden beri 'nde ciddi bir işçi kıyımı yaşandığı biliniyor. Yerel seçimler öncesinde namus sözü diyerek işçilerin mağdur edilmeyeceği yalanı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal ’nun sözünü tutmasını isteyen mağdur işçiler CHP ’nin kapısına dayandı.

    'nin 26 iştirakında çalışan 11 binin üzerinde kişi göreve geldikten sonra işten çıkarılmıştı. İşte o vatandaşlardan bir grup 'Nerede namus şeref sözü veren " "Her şey çok güzel olmadı" gibi pankartlarla önünde eylem başlattı.

    "KILIÇDAROĞLU SÖZ VERMİŞTİ"
    CHP Genel Merkezi önündeki isimlerden biri olan İBB mağduru vatandaş "15 yıl boyunca çalışan ve yönetici olarak çalıştığım İBB'den Cumhurbaşkanı ve fotoğraflarım gerekçe gösterilerek atıldım. Bana açıklama yapmadılar. Biz rezil olduk. Dört aydır çalışmıyorum. Yasak olduğu halde bizi işten attılar. Kılıçdaroğlu bize söz vermişti haksız yere işten atılırsak bizleri geri işimize aldıracağını belirtmişti. Bu nedenle buraya geldik." dedi.

    İşçiler tazminat dahi alamadan işlerinden olduklarını da eklediler.

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