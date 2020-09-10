Kendi yakınlarını işe almak için işten çıkarıldıklarını söyleyen Mikail Paşa, "Biz Beşiktaş Belediyesi personeli değilsek bu kartı bize neden verdiler ve bizi çıkartıp yerimize 15 kişi aldılar. Bizim garaj amirimiz hiçbir iş yapmamasına rağmen aylık 14-15 bin liraya yakın maaş alıyor. Ayrıca oğlu bile bu birimde çalışırken biz neden ortada kaldık. Şefin tüm yakınları, akrabaları bu birimde çalışıyor. 5-6 senelik elamanı çıkartıp yerine kendi yakınlarını işe aldılar" diye konuştu.