PERSONELDE YERLİLEŞME

Bir diğer zorluk ise geminin yabancı personeli konusunda oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Türkiye'nin araştırma ve sondaj platformlarında çalışan yabancı personele yönelik baskı, tehdit ve yıldırma girişimleri, bu konuda da yatırım yapılmasını beraberinde getirdi. Halen araştırma ve sondaj platformlarında görev yapmak üzere Türk personelin yetiştirilmesi faaliyetleri devam ediyor. Araştırma gemilerindeki yabancı personel sayısı üçte bir oranına kadar düşürüldü. TPAO ve MTA, Doğu Akdeniz'de yürütülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinin yanısıra gemi personelinin eğitimi ve yetiştirilmesine de büyük öncelik veriyor.