Başta Yıldırım operasyonları olmak üzere, Türkiye sınırları içinde ve dışında yürütülen operasyonlara katılan güvenlik güçlerine başarılar dileyen Destici, devletin hem içeride hem dışarıda terörle mücadelesinin devam ettiğini, terörün tüm unsurlarına karşı topyekün verilen bu mücadelede sonuna kadar Mehmetçiğin, polislerin, korucuların ve devletin yanında olduklarını söyledi.

"AMACIMIZ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNİ KIZIL İŞGALDEN KURTARMAK"

Destici, koronavirüsle mücadale eden tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunarak, şöyle konuştu:

"Her meselede olduğu gibi bu meseleyi de istismar etmeye çalışan, sağlık çalışanlarının, hekimlerin arkasına saklanarak, kendi ideolojik emellerini gerçekleştirmeye, devleti yıpratmaya çalışanlar var. Biz ne Türk Tabipleri Birliğinin ne de başka bir kurulun hukuki yapısına, varlığına bir şey demiyoruz. Biz sivil toplumdan yanayız. Burada, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, bazı sivil toplum örgütlerinin içerisindeki zihniyet ve o zihniyetin işgalinden bahsediyoruz. Bunlar 1980 öncesinde de vardı. Amacımız, 12 Eylül öncesi olduğu gibi kızıl işgalden, bu yapılardan kurtarmak ve Türk Tabipleri Birliğini gerçek, yeminine sadık sağlık çalışanlarına emanet etmek."

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMALARI