BABAYİĞİTLERE MESAJ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Virüs bana bir şey yapmaz" diyenleri uyardı: Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün.