Türkiye pandemiyle mücadelede dünyaya ders verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İzmir'e gitti. COVİD- 19'la mücadelede son durumu değerlendirdi. Şu bilgileri verdi:
Marttan beri büyük mücadele verdiğimiz COVİD-19 salgınında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti.
İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Hızlı müdahalelerle bu artış yüzde 10'lara kadar geriledi.
Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalaması 15 saatte yapılıyor. Bunu 12 saate çekmeyi hedefliyoruz.
Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ağır hastaların ve vefatların da artışına sebep oluyor. Tüm hemşerilerimi bir kez daha tedbirleri sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum.
BABAYİĞİTLERE MESAJ
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Virüs bana bir şey yapmaz" diyenleri uyardı: Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün.
ELİNE SAĞLIK
Antalya'da Hacer Ç. (66) Coronavirüs'e yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedaviyle hastalığı atlattı. Uzm. Dr. Selman Karadayı'nın (37) elini öpen Hacer Ç., "Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu" diye mutluluğunu anlattı.
SUDE'Yİ DİNLEYİN
Yozgat'ta yaşayan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude Erdoğan 11 Eylül'de Coronavirüs'e yakalandı. 5 gün yoğun bakımda kaldı. Plazma tedavisi uygulanan ve durumu iyiye giden Erdoğan, herkesi uyardı: "COVID-19'u çok ağır bir şekilde atlattım. Lütfen maskemizi takalım. Bu işin asla şakası yok."
GÖZÜMÜZ AYDIN
Çin'deki araştırmaya göre gözlük takanların COVİD-19'a yakalanma oranı yüzde 5 daha az çıktı. Bilim adamları, gözlüklerin kullanıcıların gözlerine dokunmasını engellediğini, virüsün ellerden gözlere aktarılmasını önlediğini açıkladı.
KINADIK
Yurdum insanı, yasaklara aldırmadı. Pandemiye rağmen kına gecesi yapmaya kalktı! Zabıta ekipleri Bursa Gemlik'te kaçak düzenlenen kına gecesine baskın yaptı. 12 kişiye toplam 42 bin TL ceza yazdı.
BİN 771 YENİ VAKA
Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 111.113 testten bin 771 kişiye yeni tanı konuldu. 62 hasta hayatını kaybetti. Bin 60 hasta ise iyileşti.
GENÇLER TEHLİKEDE
Coronavirüs, gençler arasında da yayılmaya başladı. Güney Kore'de yapılan araştırma panik yarattı. Virüsün, her 4 gençten birinde zatürreye yol açtığı ortaya çıktı. Uzmanlar, virüsün 20'li yaşlardaki kişilerin çoğunda belirti vermediğini açıkladı.