MEDENİYET GÖSTERGESİDİR

Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleri ile mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.

Gözümüzü ufuktan ve ideallerimizden ayırmadığımızda millet olarak çok kısa sürede büyük başarılara imza atıyoruz. 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı eseri işte bu sayede ülkemize kazandırdık.

10 yıl önce 2023 hedefleri ile milletimizin huzuruna çıktığımızda bazılarının tek hedefi bir kaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Kendi ömrümüz vefa etmese bile bizden sonraki nesillere böyle bir ülke bırakmayı milletimize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz.

ASIRLIK UYANIŞI DURDURMA GAYRETİNDELER

Türkiye'yi küresel ve bölgesel bir güç yapabilmek için adım atıyoruz. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleri ile boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı engellemeye çalışıyorlar.





TÜRKİYE EN AZ ETKİLENEN ÜLKE

Türkiye'nin son 7 yıldız maruz kaldığı kesintisiz saldırılar asıl ekonomimizi hedef almıştır. Salgınla böyle bir dönemde karşı karşıya kaldık. Salgının tüm devletlerin yıkıcı derecede olumsuz etkileri olmuştur. Hamdolsun Türkiye tüm bu olumsuzluklardan en az etkilenen ülkeler arasındadır. Pek çok uygulama ile milletimizin yanında yer aldık.

Asıl olanan reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu biliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde büyürken ikinci çeyreğinde bir daralma ile karşı karşıya kaldık. Üçüncü çeyrekte ise salgının olumsuz ekonomik etkilerini her alanda geri planda bıraktık.



Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz