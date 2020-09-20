Başkan Erdoğan: En güzel cevabı başarımızla vereceğiz

Dünya, pandemi krizle boğuşurken Türkiye yatırımlarına devam etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. 595 milyon liralık tasarruf sağlayacak otoyolun açılışına video konferans ile katılan Erdoğan, şunları söyledi:
Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yol medeniyettir.
Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati öneme sahip.
Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.
Biz 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturmaya başladık. Üstelik bunu sadece lafla yapmıyoruz, somut eserlerimizle ortaya koyuyoruz.
Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılara göğüs gerdik. Türkiye COVİD-19'dan en az etkilenen ülkelerden biri.
Ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi notu şirketlerinin hiç memnun olmayacakları kesindir.
Türkiye'yi Afrika'nın, Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.
Erdoğan, "Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.