Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan: En güzel cevabı başarımızla vereceğiz

    Başkan Erdoğan, 'nun Gebze-İzmit kesimini hizmete açtı. Konuşmasında, dünyaya şu mesajı yolladı: Ülkemizin kredi notunu düşürmek için bekleyenlere en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.

    Dünya, pandemi krizle boğuşurken yatırımlarına devam etti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. 595 milyon liralık tasarruf sağlayacak otoyolun açılışına video konferans ile katılan Erdoğan, şunları söyledi:



    Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yol medeniyettir.

    'den 'ya, 'den 'e kadar verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati öneme sahip.

    Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

    Biz 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturmaya başladık. Üstelik bunu sadece lafla yapmıyoruz, somut eserlerimizle ortaya koyuyoruz.

    Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılara göğüs gerdik. Türkiye COVİD-19'dan en az etkilenen ülkelerden biri.

    Ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi notu şirketlerinin hiç memnun olmayacakları kesindir.

    Türkiye'yi 'nın, 'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz.



    Erdoğan, "Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: En güzel cevabı başarımızla vereceğiz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri