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    • 20.09.2020 Gazete
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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklaması

    ’ın sır ölümü, ’yi sarstı. Şüpheli ’un annesi ’un cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanı Gül, “Soruşturma sürüyor. Elinde delili olan karakola başvursun” çağrısı yaptı.



    Türkiye, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne kilitlendi. 21 yaşındaki Çakır'ın, haziran ayında Ankara'daki evinde canına kıydığı iddia edildi. Ancak otopsi raporundaki detaylar, 'cinayet' şüphesini güçlendirdi. Sevgilisi Ümit Can Uygun ise ilk şüpheliydi. atv'nin reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenen dosyadaki detaylar tüyler ürpertti.



    Buna göre Ümit Can Uygun'un genç kızı fuhşa zorladığı, Çakır'ın kabul etmemesi üzerine işkence ederek öldürdüğü iddia edildi.


    Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Türkiye'nin konuştuğu olayı değerlendirdi. Soruşturmanın büyük bir gizlilikle devam ettiğini söyledi. "Genç kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan itibaren Ankara Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma gizli bir şekilde devam ediyor. Delilin varsa adliyeye karakola konuşacaksın. Elinde bilgi varsa, savcıya kolluğa vermek zorundasın. Kimse kanun önünde ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kanun önünde herkes eşittir. Düşüncesi ne olursa olsun" dedi.



    Durak Uygun, eşinin ölümünün ardından tehditler savurdu.



    Gülay Uygun

    Türkiye'de, Müge Anlı rüzgarı esti. Aleyna Çakır cinayetinin işlendiği program, Cuma günü tüm kişiler kategorisinde yüzde 36,33 izlenme payı aldı.



    AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenme oranına ulaştı.

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