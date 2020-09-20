



Buna göre Ümit Can Uygun'un genç kızı fuhşa zorladığı, Çakır'ın kabul etmemesi üzerine işkence ederek öldürdüğü iddia edildi.





Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Türkiye'nin konuştuğu olayı değerlendirdi. Soruşturmanın büyük bir gizlilikle devam ettiğini söyledi. "Genç kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan itibaren Ankara Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma gizli bir şekilde devam ediyor. Delilin varsa adliyeye karakola konuşacaksın. Elinde bilgi varsa, savcıya kolluğa vermek zorundasın. Kimse kanun önünde ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kanun önünde herkes eşittir. Düşüncesi ne olursa olsun" dedi.