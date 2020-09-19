Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümüne ilişkin yeni tanıklar, şok iddialar
Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeler Tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. ATV Ana Haber'e Gülay Uygun'un şüpheli ölümü üzerine gelen bir sürü ihbarın ardından tanıklar tek tek dinlendi ve ortaya çıkan "susturuldu" iddiaları gündeme oturdu. Genç kızların Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun tarafından iş bulma vaadiyle kandırıldığı detayları şoke etti. İşte Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son detaylar...
İşte Gülay Uygun'un ölümünün ardından şoke eden tanıklar ve ifadeleri…
GÜLAY UYGUN'UN ÖLÜMÜNDE YENİ TANIKLAR, KORKUTAN İFADELER ORTAYA ÇIKTI!
ATV habere ulaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kız ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.
İşte Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümünün ardından gelen son dakika haberinin tüm detayları…
YENİ TANIKLAR, ŞOK İDDİALAR
Atv habere ulasan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kiz ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.