Liseler ne zaman açılacak? 9-12. sınıf okullar ne zaman açılacak? Liseler yüz yüze mi olacak?

Liseler ne zaman açılacak? 9-12. sınıf okullar ne zaman açılacak? Liselerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceği merak konusu oldu. 21 Eylül itibariyle 1. sınıflar için yüz yüze eğitim dönemi başlıyor. Öğrenciler okula başlama heyecanı yaşayacak. Peki, liseler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Ziya Selçuk, "21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.