CHP'Lİ İBB'YE VE İSKİ'YE TEPKİ

Bir başka tüketici de "Her ay 50-60 TL'yi geçmeyen su faturamız bu ay nasıl oluyor da 225 TL geliyor. Evde iki kişi yaşarken nasıl oldu da bu kadar yüklü bir fatura kesildi." ifadelerini kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi.