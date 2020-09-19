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    • 19.09.2020 17:38
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    'nın ilçesinde düzenlenen unda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise emniyette alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    AA
    İHA
    Fuhuş operasyonu

    Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede fuhuş yaptırdığı ve fuhşa zemin hazırladığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda bazı kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. İlçe dışında olduğu belirlenen diğer şüpheli ise Ordu'da yakalanarak Ceyhan'a getirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise emniyette alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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