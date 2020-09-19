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    • 19.09.2020 12:36
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    Son dakika: 'dan tepkisi: Bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldu

    Son dakika haberi... : Geçen gün ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan AYM tepkisi

    Bakan Soylu, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

    NE OLMUŞTU?
    Geçtiğimiz günlerde Anaya Mahkemesinin verdiği kararlara yönelik eleştirilerde bulunan Soylu, mahkemenin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması yönündeki kararı ile terör örgütü üyelerinin kamuda görev yapabilmelerine imkan tanınacağını savunmuştu.

    nin şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine de değinen Soylu, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel, özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında, hadi git. Niye polis koruması alıyorsun, niye eskortlarla geziyorsunuz. Ben varım sen var mısın, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı? Ben varım. Tek başıma arabamla gitmeye ben varım, sen var mısın? Her yere. Biz buralardan gideriz. Ama ne olursunuz bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor, ayağımızı topal, bizi naçar bırakmayın, bizi zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz."

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan AYM tepkisi: Bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldu
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