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    • 19.06.2020 18:19
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    : Kritik '' teklifi Başkanlığına sunuldu!

    İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Başkanlığına sunuldu.

    Kritik teklif TBMM Başkanlığına sunuldu!

    haberine göre İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Başkanlığına sunuldu.

    AYM'NİN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    AYM, geçtiğimiz günlerde sözleşmeli personeller için güvenlik soruşturması ve arşiv taraması uygulaması ile polise sanal âlemde işlenen suçlarda internet abonelerini takip etme ve kimlik bilgilerine ulaşma yetkisini veren yasa maddesini iptal etmişti.

    Haberler Güncel Son dakika: Kritik 'güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu!
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