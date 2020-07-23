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    • 23.07.2020 14:07
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    Son dakika: AYM, çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti

    Son dakika haberine göre, Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürütmlerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruları reddetti.

    AYM CHP'nin başvurularını reddetti
    Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürütmlerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruları reddetti.

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    Haberler Güncel Son dakika: AYM, çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti
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