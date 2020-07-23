Son dakika: AYM, çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddetti
Son dakika haberine göre, Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürütmlerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruları reddetti.
Anayasa Mahkemesi, çoklu baro düzenlemesini öngören kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürütmlerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruları reddetti.