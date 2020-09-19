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    • 19.09.2020 23:56
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    Son dakika: 'de icra edilen Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla etkisizleştirildi

    Son dakika haberi... , " Operasyonu kapsamında; kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    AA
    DHA
    2 PKK'lı terörist artık yok
    Son dakika haberine göre ndan yapılan açıklamada, Operasyonu kapsamında, kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

    Hava destekli operasyonda, iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü de kaydedildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım operasyonları 'yıldırım' gibi. Hakkari'den bir haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de icra edilen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla etkisizleştirildi
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