Mesut Yılmaz öldü mü? Sorusu sosyal medyada trend olmuş durumda. Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar bu kapsamda hem Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunu öğrenmek isterken hem de hayatı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Yılmaz sağlık durumu nasıl? Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de