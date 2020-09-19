Mesut Yılmaz öldü mü? Sorusu sosyal medyada trend olmuş durumda. Eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar bu kapsamda hem Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunu öğrenmek isterken hem de hayatı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Yılmaz sağlık durumu nasıl? Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
MESUT YILMAZ SON DAKİKA ÖLDÜ MÜ?
Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine dair iddialar sosyal medyada konuşuluyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
MESUT YILMAZ KİMDİR?
Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.
1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer almıştır ve Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girmiştir. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur.
1995 Türkiye genel seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etmiştir.2007 Türkiye genel seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir.
15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir.