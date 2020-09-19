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    Son dakika: İşte koronavirüste son durum! 19 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 19 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.

    İşte koronavirüste son durum!

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Eylül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarını açıkladı.

    Koca açıklamasında, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.

    18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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