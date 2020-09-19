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    • 19.09.2020 14:00
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    Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı: Ne gerekiyorsa yapılacaktır

    Son dakika haberine göre Genel Başkanı , Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır." dedi.

    Bahçeli'den flaş mesaj: Ne gerekiyorsa yapılacaktır

    Genel Başkanı , Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır." dedi.

    İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
    Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.

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