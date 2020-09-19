Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı: Ne gerekiyorsa yapılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.