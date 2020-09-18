Başkan Erdoğan, Türk düşmanlarının kayığına binen Miçoktakis ve tayfasına haddini bildirdi







HAYDUTLUĞA BOYUN EĞMEYİZ

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Sabrımızı test edenler cevabını alır.

Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde Ankara'daki 77 şehit yakını ve gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti. Erdoğan, önemli mesajlar verdi: DEAŞ'tan FETÖ'süne DHKP-C'sine kadar insanımızın canına, malına saldıran ne kadar alçak varsa hiçbirisine aman vermiyoruz. Doğu Akdeniz'de haklarımızı sonuna kadar savunuyoruz. En uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır.Başkan Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda da Macron'a mesaj gönderdi: Fransa, başındaki kifayetsiz muhteris!

Törende 17 şehit yakını ile 60 gaziye madalyaları Erdoğan tarafından tek tek takdim edildi.