Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.09.2020 12:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2020 12:48
    ABONE OL

    Son dakika: Hulusi Akar: Hayal gören Macron'un kendisi

    Son dakika heri... Akar, "Macron buradaki problemlerin üzerine döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi." dedi.

    Hayal gören Macron'un kendisi

    Hulusi Akar, "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz." dedi.

    Bakan Akar, 'deki gelişmelere ilişkin "AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil." açıklamasında bulundu.



    'daki görüşmeleri değerlendiren Akar, "Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hayal gören Macron'un kendisi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri