MEB son dakika: Hangi sınıflar 21 Eylül'de okula gidecek? Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim-öğretim 21 Eylül'den itibaren kademe kademe başlıyor. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim öğretim döneminin detayları bu bağlamda merak konusu oldu. Yurt genelinde salgına karşı yeni tedbirler alınırken, yüz yüze eğitimin olup olmayacağı da merak edilen sorular arasında. Peki, hangi sınıflar 21 Eylül'de okula gidecek? Pazartesi günü okullar açılacak mı? İşte merak edilenler...

21 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?

Okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan 1. sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜM SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk açıklamasının devamında, "İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Üç haftalık değerlendirme süreci 12 Ekim'e denk geldiği için tüm sınıfların bu tarihte eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Liseler başta olmak üzere tüm sınıfların hangi tarihte başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN A HABER'DE SORULARI YANITLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber televizyonunda canlı yayınlanan "Memleket Meselesi Programı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Çocuğu okul öncesi veya ilkokul 1. sınıfa giden bir veli olsa çocuğunu okula gönderip göndermeyeceği sorulan Selçuk, bunun bir aile konusu olmasının yanında toplumsal ve küresel bir konu olduğuna işaret ederek, bu tür bir kararı veriye dayalı olarak vermeyi her zaman tercih edeceğini söyledi.

MEB son açıklamalar: Pazartesi günü okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? Yüz yüze eğitim...

Velilerin bu konuda kaygı duymasının çok doğal olduğunu dile getiren Selçuk, gerekli koşulların sağlanabilmesi, riskin en aza indirilmesi ve kontrollü seviyede tutulabilmesi açısından okullarda yüz yüze eğitim kararının okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla, sadece iki günle sınırlı olacak şekilde alındığına dikkati çekti.

Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda eğitimi "2 artı 5 gün" olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi.

Bu kararın gerekçelerine değinen Selçuk, "2 gün okula gidip de 5 gün okula gidilmediğinde o 5 gün ailede, çevrede, servis şöföründe, öğretmende belirtilerin ortaya çıkıp çıkmamasıyla ilgili bir boyuta da sahip. O nedenle şimdilik 2 artı 5 gün ama koşullar değişirse elbette günler de sayılar da değişir." ifadelerini kullandı.

Hiç kimseyi zorlamak istemediklerini, bunun sadece akademik bir karar değil psikolojik, sosyolojik bir karar olduğunu belirten Selçuk, bu anlamda velilerin güveninin oluşmasının da önemine vurgu yaptı.

"OKULLARIMIZ KAMUYA AÇIK MEKANLARDA EN GÜVENİLİR ALANLARDAN BİRİSİ"

Bakan Selçuk, okulların alınan tedbirlerle ilgili velileri bilgilendirdiğini, resmi okullardaki yaklaşık 60 bin ilkokul 1. sınıf öğretmeninin veli toplantıları düzenlediğini dile getirerek, Avrupa ülkelerinin tamamına yakınının tüm sınıfları tam zamanlı olarak açtığına dikkati çekti.

"Okullarımız kamuya açık mekanlarda en güvenilir alanlardan birisi. Çünkü sürekli kontrol, dezenfekte işlemi, takip var." diyen Selçuk, kontrollü şekilde okulları açma kararını da sağlık uzmanlarına danışarak aldıklarını söyledi.

"PAZARTESİ-SALI GÜNLERİ SINIFIN YARISININ GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitimde 2 gün hangi günler olacak? Tüm Türkiye'de aynı günler olarak mı düşünülüyor yoksa bu illere ya da okul yöneticilerine mi bırakılacak?" sorusu üzerine, "Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki 'kırmızı, yeşil veya mavi grup' olur. İkinci grup da mavi grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz. Niye ikiye bölüyoruz, bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz." dedi.

İkili sıralarda tek çocuk oturacak şekilde etiketlerin yapıştırıldığını dile getiren Selçuk, bu yolla sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabildiklerini ifade etti.

Selçuk, çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler dikkate alındığında da sınıf sayılarının azalacağına dikkati çekerek, "Biz sınıflarımızda yaptığımız hazırlıktan eminiz, öğretmenlerimizin becerisinden, birikiminden son derece eminiz." diye konuştu.

Çocuğunu okula gönderecek velilere imzalatılacak "veli taahhütnamesi" ile ilgili soruya karşılık Selçuk, bunun bazı yerlerde kötü bir şekilde yorumlandığını, taahhütnamenin asla veli için "bundan sen sorumlusun" anlamına gelmediğini söyledi.

Ziya Selçuk, bunun veliye bilgilendirme yapıldığına dair bir onay formu olduğunu ifade etti.

HES TAKİBİYLE VAKA BİLGİSİNİN ANLIK OLARAK ALINACAĞI SİSTEM KURULDU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:

"HES takibiyle herhangi bir pozitif vakanın söz konusu olması halinde, bütün veliler, öğretmenler, servis şöförleri için söylüyorum, zaten anlık olarak bu bilgiyi alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk, bugün tamamlandı. İlk defa açıklıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak bir çalışması bu. Bütün velilerimizin takibi konusunda, eğer herhangi bir ailede bir pozitif vaka durumu söz konusu ise o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta öğretmenle, çocuklarla ilgili bir tedbir alıyoruz. Yani o sınıfı uzaktan eğitime davet ediyoruz. Çocuğumuzla ilgili bir bilgiyi aldığımız anda özel bir odaya alacağız, anne-babasına, sağlık kurumuna haber vereceğiz. Gereken bir prosedür var o uygulanacak."