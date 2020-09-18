Uzaktan eğitime teknolojik destek

Coronavirüs süresiyle eğitimin uzaktan yapılması, alışverişlerde etkisini gösterdi. Okul alışverişi sepetine başta bilgisayar olmak üzere teknolojik ürünler girdi.
GÖRÜCÜYE ÇIKARDI
Honor, yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro'yu görücüye çıkardı. AMD'nin en yeni nesil 6 çekirdekli Ryzen 5 4600H mobil işlemcisi ve Radeon Vega 6 grafik işlem ünitesine sahip olan MagicBook Pro, 56Wh pil kapasitesi sayesinde tam şarjda 11 saate kadar dayanabiliyor. İçerisinde 65W'lık hızlı şarj cihazıyla sunulan bilgisayar, yarım saat içinde pilini yüzde 50'ye kadar doldurabiliyor. 15 inç'lik boyutunda 16.1 inç'lik FullView ekran barındıran dizüstü bilgisayar, 1.7 kg ağırlığında ve 16.9 mm inceliğinde.
İÇERİKLERİ YÖNETİN
Huawei, MatePad T 10s'i tanıttı. 10.1 inçlik Full HD ekranı, çift hoparlörlü ses sistemiyle dikkat çeken tablet, EMUI 10.1'in sunduğu bir dizi akıllı ve aile dostu özelliği destekleyen Kirin 710A içeriyor. Tablet, TÜV Rheinland sertifikalı Göz Konforu moduna da sahip. Her yaştan kullanıcı için eğlenceli bir deneyim sunmak üzere tasarlanan cihazda yer alan Kids Corner uygulaması, çocukların dijital yaşamını yönetebilmek için bir dizi ebeveyn özelliği içeriyor.
HER AN YANINIZDA
CES 2020 İnovasyon Ödülü ve Red Dot 2020 Ödülü'ne layık görülen Acer Swift 5, 990 gram ağırlığıyla gittikleri her yere dizüstü bilgisayarlarını taşımak isteyenler için tasarlandı. 14 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı, IPS paneli sayesinde geniş görüntüleme açılarını mümkün kılıyor. Swift 5'in bataryası 12.5 saate varan pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği 30 dakikalık şarjın ardından 4.5 saate kadar kullanım vaad ediyor.
ÜRETKENLİĞİ DESTEKLİYOR
Samsung'un yeni tabletleri Galaxy Tab S7 ve S7+ gücünü Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemciden alıyor, 120 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla dikkat çekiyor. Galaxy Tab S7+; çalışmak, oyun oynamak ve üretmek amacıyla daha fazla ekran alanı isteyen kullanıcılar için 12.4 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu tabletler, birden fazla cihazda çalışmayı kolaylaştırıyor. Yakındakiyle Paylaş özelliği ile dosyaları yakındaki kişilere kolayca aktarmak mümkün.
5 DİZÜSTÜ BİRDEN
Lenovo, 5 yeni Yoga dizüstü bilgisayarını tüketicilerle buluşturuyor. Yoga Slim 7i (13 inç), Yoga Slim 7i Pro (14 inç) ve 14 ve 15.6 inç boyutunda yeni, taşınabilir Lenovo Yoga 7i 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarlar uzun pil ömrü isteyenler için tasarlandı. Yeni dizüstüler ile kullanıcılar sadece kapağı kaldırarak bilgisayarını çalıştırıyor. Slim 7i, Slim 7i Pro ve Slim 7 Pro'nun sunduğu kızılötesi kamera ve Windows Hello gibi özelliklerle yüz tanıma ile güvenle oturum açılıyor.