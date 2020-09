Uzaktan eğitime teknolojik destek

Coronavirüs süresiyle eğitimin uzaktan yapılması, alışverişlerde etkisini gösterdi. Okul alışverişi sepetine başta bilgisayar olmak üzere teknolojik ürünler girdi.yeni dizüstü bilgisayar 'yugörücüye çıkardı. AMD'nin en yeni nesil 6çekirdeklimobil işlemcisive Radeon Vega 6 grafik işlem ünitesinesahip olan MagicBook Pro, 56Wh pilkapasitesi sayesindedayanabiliyor. İçerisinde 65W'lıkhızlı şarj cihazıyla sunulan bilgisayar,yarım saat içinde pilini yüzde 50'ye kadardoldurabiliyor. 15 inç'lik boyutunda16.1 inç'lik FullView ekran barındırandizüstü bilgisayar, 1.7 kg ağırlığındave 16.9 mm inceliğinde.'i tanıttı. 10.1 inçlik Full HD ekranı, çift hoparlörlü ses sistemiyle dikkat çeken tablet, EMUI 10.1'in sunduğu bir dizi akıllı ve aile dostu özelliği destekleyeniçeriyor. Tablet, TÜV Rheinland sertifikalımoduna da sahip. Her yaştan kullanıcı için eğlenceli bir deneyim sunmak üzere tasarlanan cihazda yer alanuygulaması, çocukların dijital yaşamını yönetebilmek için bir dizi ebeveyn özelliği içeriyor.ve'ne layık görülen990 gramağırlığıyla gittikleriher yere dizüstübilgisayarlarını taşımakisteyenler için tasarlandı.14 inç büyüklüğündekidokunmatik ekranı, IPSpaneli sayesinde genişgörüntüleme açılarınımümkün kılıyor. Swift5'in bataryasıpilömrü sunuyor.Hızlı şarjözelliği 30dakikalıkşarjınardından 4.5saate kadar kullanımvaad ediyor.yeni tabletleriQualcomm Snapdragon 865 Plus işlemciden alıyor, 120 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla dikkat çekiyor. Galaxy Tab S7+; çalışmak, oyun oynamak ve üretmek amacıyla daha fazla ekran alanı isteyen kullanıcılar için 12.4 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu tabletler, birden fazla cihazda çalışmayı kolaylaştırıyor.özelliği ile dosyaları yakındaki kişilere kolayca aktarmak mümkün.5 yeni Yoga dizüstü bilgisayarını tüketicilerle buluşturuyor.(13 inç),(14 inç) ve 14 ve 15.6 inç boyutunda yeni, taşınabilir2'si 1 arada dizüstü bilgisayarlar uzun pil ömrü isteyenler için tasarlandı. Yeni dizüstüler ile kullanıcılar sadece kapağı kaldırarak bilgisayarını çalıştırıyor. Slim 7i, Slim 7i Pro ve Slim 7 Pro'nun sunduğu kızılötesi kamera ve Windows Hello gibi özelliklerlegüvenle oturum açılıyor.