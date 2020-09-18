"ARTAN TALEP NEDENİYLE STOKLARIMIZI ERİTTİK"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bütün dünyada birinci dalganın ikinci piki olarak tanımlanan yoğunluk şu an ülkemizde de yaşanıyor. Mart, Nisan ayında yaşadığımızdan farklı olarak hayatı durdurmadan pandemiyle beraber, tedbirleri alarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamaya gayret ediyoruz. Bütün dünyayla beraber Türkiye'de de bu anlamda mücadele devam ediyor" diye konuştu. "Hasta sayısı ve ağır hasta sayısı artmakta, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı artmakta" dedi. Kınak, "Bununla paralel olarak da immün plazma ihtiyacı artmaktadır. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yoğun bir kampanyayla stoklarımızı yüksek seviyeye getirdik. Yaklaşık 5 bin ünite immün plazma stok seviyesiyle bu anlamda Eylül ayına girmiştik. Ancak şu an artan talep nedeniyle bu stoklarımızı erittik" ifadelerini kullandı.