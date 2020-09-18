Geri ödemesiz aylık 300 TL burs fırsatı! VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz aylık 300 TL burs başvurusu için öğrenciler araştırma yapıyor. Her yıl binlerce Yükseköğrenim ve Ortaöğrenim öğrencisine karşılıksız olarak burs yardımı veriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvurularından faydalanmak isteyenler VGM burs başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvuracağı VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim -15 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Önlisans ve lisans öğrencilerinin başvurduğu VGM Yüksekörenim burs başvuruları 15 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.