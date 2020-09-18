Geri ödemesiz aylık 300 TL burs fırsatı! VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz aylık 300 TL burs başvurusu için öğrenciler araştırma yapıyor. Her yıl binlerce Yükseköğrenim ve Ortaöğrenim öğrencisine karşılıksız olarak burs yardımı veriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvurularından faydalanmak isteyenler VGM burs başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvuracağı VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim -15 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Önlisans ve lisans öğrencilerinin başvurduğu VGM Yüksekörenim burs başvuruları 15 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
VGM tarafından verilen burs imkanından faydalanmak isteyen Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuruları 15 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında alınacak.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 75.00 TL, Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL ve Türkiye'deki Yükseköğreitm kurumlarında eğitim hayatlarını sürdüren yabancı öğrencilere aylık 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
KİMLER VGM BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
Yabancı uyruklu öğrencilere,
Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.