Kurallar gevşedi Türkiye'ye koştular

Reisoğlu, "Tabi Bulgar ziyaretçilerin Edirne'ye gelmesiyle kentte ticari hareketlilik de başladı. Bununla birlikte sağlık tedbirleri iki katına çıkarıldı. Pazarda da sabah erken saatlerinden itibaren esnafın sağlık taramaları yapılıyor. Çok sayıda uyarıcı levha astık ve bunun yanında uyarıcı anonslar da yapılıyor. Maske takılması, mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyarı yaparak pazarda sağlık tedbirlerini en üst seviyede alıyoruz" dedi.

'İŞLER 2 HAFTADA YÜZDE 30 ARTTI'

Pazarda 6 aydan bu yana Bulgar turist ağırlayamadıklarını hatırlatan Reisoğlu, komşu ülke ziyaretçilerinin gelmesiyle işlerinin de yüzde 30 oranında arttığını belirtti.

Reisoğlu, "Pazarımızı bildiğiniz gibi mart ayında koronavirüs ile birlikte kapatmıştık. Haziran ayında da önlemler eşliğinde yeniden açılmıştı. Mart'tan bugüne kadar 6 aylık süre içerisinde Yunan ve Bulgar vatandaşlar Edirne'ye gelemediler. Bu da Edirne'nin ekonomisini çok etkiledi ama artık Edirne esnafının yüzü gülmeye başladı. Tabi biz bunun çok hızlı şekilde gelişmesini istemiyoruz, kontrolleri de elden bırakmadan, koronavirüs gerçeğini de göz önünde bulundurarak önce tedbir, sağlık sonra alışveriş diyoruz. Çok ciddi artışımız yok ama kademe kademe bu 3- 4 ay içerisinde eski günlerine kavuşabilir işler. Eski günlere baktığımızda yüzde 30'luk bir artış söz konusu diyebiliriz son 2 haftada. Bu daha da olacak. Ama yine de diyoruz ki önce tedbir, sonra sağlık, en son alışveriş" diye konuştu.