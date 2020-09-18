ETKİ ANALİZİ

Kovid-19 ile mücadele kapsamında dünyada 8 aşı, Faz-3 aşamasına geldi. Türkiye'de ise 13 aşı çalışması sürerken, hayvan deneylerinin ise tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Faz-3 aşısı için başvuran ABD'li Pfizer ve Çinli Sinovac firmasının aşısına izin verildi. Aşıyı bulan bir diğer ülke olan Rusya'nın Türkiye'ye sunduğu dosya ise inceleniyor. Türkiye, gönüllülerde denediği aşıların bölgeden bölgeye etki düzeyini kontrol edecek. Türkiye'nin kendi ürettiği aşının ise önümüzdeki sene yaz ortalarına yetiştirilmesi hedefleniyor.