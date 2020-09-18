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    • 18.09.2020 08:00
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    Koronavirüs aşısı 'ye ne zaman gelecek? Tarih belli oldu

    ’de ortaya çıkarak dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsün tedavisi ile ilgili umut veren gelişmeler yaşanıyor. ’de koronavirüs aşısı gönüllülere ’nde verilmişti. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlara aşı da çok uzun sürmeyecek. Hedef, salgını durduracak aşı çalışmasının kasım ayından itibaren başlaması.

    Türkiye, ikinci pike geçen koronavirüs pandemesini önlemede tedbirleri sıkılaştırırken bir taraftan aşı çalışmalarını birkaç koldan sürdürüyor. Çarşamba günü Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması, Brezilya ve Endonezya ile eş zamanlı Türkiye'de de başlatıldı. Faz-3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı. Söz konusu aşının gönüllülere ikinci dozu 14 gün sonra uygulanacak.

    ETKİ ANALİZİ
    Kovid-19 ile mücadele kapsamında dünyada 8 aşı, Faz-3 aşamasına geldi. Türkiye'de ise 13 aşı çalışması sürerken, hayvan deneylerinin ise tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Faz-3 aşısı için başvuran ABD'li Pfizer ve Çinli Sinovac firmasının aşısına izin verildi. Aşıyı bulan bir diğer ülke olan Rusya'nın Türkiye'ye sunduğu dosya ise inceleniyor. Türkiye, gönüllülerde denediği aşıların bölgeden bölgeye etki düzeyini kontrol edecek. Türkiye'nin kendi ürettiği aşının ise önümüzdeki sene yaz ortalarına yetiştirilmesi hedefleniyor.

    KASIM VE ARALIKTA AŞILAMA
    Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye dahil ABD, Rusya, Çin, Almanya gibi ülkeler aşı için yarışırken şimdi soru işaretleri geniş aşı uygulamalarının hangi tarihte başlayacağına odakladı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre, bu uzun zaman gerektirmeyecek ve kasım ayı gibi Türkiye'de geniş çaplı aşılamaya başlanabilecek. Aşılamanın aralık ayı ile birlikte daha geniş halk kesimlerini kapsayacağı da öğrenildi.

    DAHA FAZLA HASSASİYET
    Öte yandan uzmanlar topluma yönelik hassasiyet çağrısını tekrarlıyor. Bu süreç içinde vatandaşın tedbirlere daha fazla uymaları yönünde hassasiyet göstermelerinin salgınla mücadelede önemine işaret ediliyor.

    ANTİKOR'DA İKİNCİ TARAMA
    Sağlık Bakanlığı'nın, Kovid-19 konusunda TÜİK ile birlikte 153 bin kişi üzerinde yaptığı antikor testin ikincisini gündemine aldığı öğrenildi. Ekim ayında yapılması düşünülen antikor testi ile zaman içerisinde yaşanması olası değişim ve dalgalanmaya bakılacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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