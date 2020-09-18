CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Kelleci'nin, aynı partide görevli bir kadınla kendisini aldattığını iddia eden doktor eşi S.K., 200 bin lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne 7 ay önce açılan davanın dosyasında yer alan detaylar şöyle: 2 çocuk babası 21 yıllık evli Erdoğan Kelleci, 10 yıl önce kendisine ait şirketi kapattıktan sonra CHP'de görev aldı.

Eşi S.K.'nın iddiasına göre Kelleci, CHP'ye katıldıktan sonra ailesinden ve çocuklarından uzaklaştı. Akşamları eve geç gelen, parti programlarına katılma bahanesiyle bazen hiç gelmeyen eşinden şüphelenen S.K. parti teşkilatını arayınca bahsi geçen programların makul saatlerde sona erdiğini öğrendi. S.K. anlaşmalı boşanmaya karar verdi. Kelleci de Perpa AVM'de mülkiyeti eşine ait 160 bin liraya müşteri bulduğu dükkanın satılıp parasının kendisine verilmesi şartıyla anlaşmalı boşanacağını söyledi. S.K. ilk etapta 30 bin lirayı eşinin hesabına yatırdı. Dükkanın satılmasıyla kalan 130 bin lirayı da eşine verecek olan S.K. aldatıldığından habersiz şekilde boşanma davasını açtı. Ancak çok geçmeden aldatıldığını öğrenince anlaşmalı boşanmaktan vazgeçti.