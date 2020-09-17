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    • 17.09.2020 11:05
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    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıkladı: 'nın kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı

    Son dakika haberine göre Başkanı , amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen 'nın () kendini düzeltme testinin başarıyla tamamladığını açıkladı.

    Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.



    ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor" ifadesini kullandı.

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