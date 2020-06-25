Teröristlerin yeni korkulu rüyası 'SARB-83' tam isabet! Bir ilke de imza atıldı (Türkiye'nin yerli silahları)

Türkiye'nin yeni uçak bombası SARB-83'ün testi, yurt dışı yerine Konya'nın Karapınar bölgesinde oluşturulan test altyapısında çok daha uygun maliyetle ve kısa sürede gerçekleştirildi. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından sığınak, komuta kontrol merkezi ve benzeri, güçlendirilmiş betonla korunan gömülü hedeflere nüfuz ederek, hedef içinde tahribat yaratması amacıyla tasarlanan ve delici tipte bir uçak bombası olan SARB-83'ün testi başarıyla yapıldı.