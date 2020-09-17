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    Son dakika: Türkiye- arasında kritik toplantı!

    'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye- askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü Karargahı'nda başladı' denildi.

    AA
    NATO'da 4. kritik toplantı başladı!

    'nca, Türkiye- askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsünün Karargahı'nda başladığı açıklandı.


    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır" denildi.

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