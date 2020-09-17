KİMLER EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?

-Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

-Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme raporuna göre 838 bin 221 kontenjanın 165'ine öğrenciler yerleştirildi. YKS ek tercihler ile birlikte yaklaşık boş kalan 57 bin kontenjana öğrenci yerleştirilecek. İşte devlet ve vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanlar;

Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165