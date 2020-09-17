YKS ek tercih kılavuzu 2020! Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercih boş kontenjan taban puanlar öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak ek tercihlerle öğrenciler istedikleri bir programa kayıt yapmaya çalışacak. YKS ek tercihler ile birlikte yaklaşık boş kalan 57 bin kontenjana öğrenci yerleştirilecek.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
DUYURU
(17 Eylül 2020)
2020-YKS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KİMLER EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?
-Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
-Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR!
ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme raporuna göre 838 bin 221 kontenjanın 165'ine öğrenciler yerleştirildi. YKS ek tercihler ile birlikte yaklaşık boş kalan 57 bin kontenjana öğrenci yerleştirilecek. İşte devlet ve vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanlar;
Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165
4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380
2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885
Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749
Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578
EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.