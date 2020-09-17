Rüyada siyah kedi görmek neye işaret? Rüyada siyah kedi ısırması nasıl yorumlanır?

RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi gören kimse rüyasının anlamını oldukça merak etmektedir. Rüyada kedi görmek dedikoduculuğa, fesat ve hırsız kişilere yorulur. Bazı yorumculara göre ise yeni tanıştığınız bir kişi yüzünden çok eski bir dostunuza sırt çevireceğinize ve daha sonra bu kararınız için pişman olacağınıza işaret eder. Etrafınızda samimi olmayan insanların bulunduğuna ve bu kişiler ile dostluk kurmaktan uzak durmanız gerektiğine delalet eder.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU GÖRMEK

Kediler genel olarak yeraltı dünyası ile üst dünya arasındaki kapıların bağımsızlığını, büyüsünü, serbest düşünürlerini, birçok yaşamı, savaşma yeteneğini, görünmez, koruyucularını temsil eder.

Bir kedi, rüyanızda bile dikkatinizi çekmeye çalışır, böylece size rehberlik sunmak için burada olduklarını fark edersiniz.

Rüyada kedi yavrusu görmek hayatınızın bir anda iyiye doğru döneceğine işarettir. Şu anki hayatınızda ortaya çıkan efsanevi ve büyülü bir zamanı çevreleyen bir mesaj alırsınız. Bu noktada özgür düşünce ve bağımsızlık her zamankinden daha önemlidir. Monoton hayatından sıkılanları iyi haberler bekler. Kedi yavrusu size yeni ve güçlü enerjiler de getirir. Yaşamınızın bu büyülü zamanı içinde size yaklaşmak üzere olan hem karanlık hem de ışığı sunar. Akıllıca seçim yapmak size kalmıştır. Yüksek titreşimli beyaz ışıktan güzel bir iyileştirici sihir yaratmak artık sizin elinizdedir.