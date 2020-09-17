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    • 17.09.2020 12:29
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    Koronavirüse yakalanan 'li Başkanı 'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

    Koronavirüse yakalanan ve uzun süredir tedavi gören 'li Başkanı 'in sağlık durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Belediyenin hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in daki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, kontrol amaçlı alınan testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi.

    AA
    CHP'li Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir da tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in son kontrol testi negatif çıktı.

    Belediyenin hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi.

    Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

    Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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