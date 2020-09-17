Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Harry Potter oyunu satışa çıktı mı?

Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy satışa çıktı mı? PlayStation 5 tanıtımında fragmanı ilk kez paylaşılan Hogwarts Legacy isimli oyun şimdiden Harry Potter fanları arasında büyük beklenti yarattı. Oyunun trailerı filmden tanıdık sahneler de içeriyor. Peki, Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?
HOGWARTS LEGACY PCY'YE ÇIKACAK MI?
Oyun ilk olarak PS5 etkinliğinde tanıtıldı fakat PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için de çıkış yapacak.
HOGWARTS LEGACY NE ZAMAN ÇIKACAK?
PS5 tanıtımı ile duyurulan Hogwarts Legacy, Warner Bros tarafından yayınlanacak. Sihirbazlık oyunu Hogwarts Legacy, 2021'de oyun severlerle ve Potterhead'lerle buluşacak.
HOGWARTS LEGACY KONUSU NEDİR?
Oyunun geçtiği zaman aralığı düşünüldüğü zaman Harry Potter karakterinin oyunda olmayacağı belli oluyor. "Büyücülük dünyasını paramparça etme potansiyeline sahip kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan" isimsiz bir Hogwarts öğrencisi olacağımız oyunda, her şey bizim elimizde.