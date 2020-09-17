Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Harry Potter oyunu satışa çıktı mı?

Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy satışa çıktı mı? PlayStation 5 tanıtımında fragmanı ilk kez paylaşılan Hogwarts Legacy isimli oyun şimdiden Harry Potter fanları arasında büyük beklenti yarattı. Oyunun trailerı filmden tanıdık sahneler de içeriyor. Peki, Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?

HOGWARTS LEGACY PCY'YE ÇIKACAK MI?

Oyun ilk olarak PS5 etkinliğinde tanıtıldı fakat PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için de çıkış yapacak.