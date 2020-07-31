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    • 01.08.2020 00:13
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    Vatan haini bu kez de Kurban ibadetini hedef aldı

    Firari vatan haini , ve Türk insanının her türlü değerini hedef almaktan geri durmuyor. Dündar, bu kez de Kurban ibadetini hedef altı ve Kurban’ın, “Kandan bir krallık” olduğunu iddia etti. 'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

    Firari Dündar bu kez Kurban ibadetini hedef aldı

    Tır'ları ile ilgili ihanet manşeti ardından hakkında verilen ceza sonrası 'ya kaçan , her fırsatta 'yi ve Türk insanını hedef almaya devam ediyor.

    firarisi Can Dündar, bu kez de Kurban ibadeti hakkında skandal ifadeler kullandı. Müslümanların kutsal Kurban Bayramı hakkında Twitter'da başlatılan #KurbanCinayettir etiketine destek veren Can Dündar, "Benim için "kurban", bu fotoğraftır. Kandan bir krallıktır." ifadeleriyle Nusret Gökçe'nin fotoğrafını paylaştı.



    Bilindiği gibi Can Dündar'ın 'daki villasının hem orman hem de hazine arazisine işgali çıkmıştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Can ve Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlemişti.

    HAYRATTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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